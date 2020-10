Ancien champ de tir du mont Saint-Bruno: « Rendons ce terrain inutilisé à la nature et à la population »

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron a déposé une pétition contenant 1745 signatures à la Chambre des communes, le 20 octobre, portant sur l’ancien champ de tir de la Défense au mont Saint-Bruno. «Il s’agit d’un terrain de 4.5 km carré appartenant au ministère de la Défense et qui fait l’objet d’un processus de rétrocession. Le terrain n’est plus utilisé depuis un certain temps et est maintenant verrouillé et surveillé, condamnant ainsi toutes les activités récréatives qui s’y déroulaient auparavant», de déclarer M. Bergeron.



«Le site, a-t-il poursuivi, compte pourtant des sentiers de vélo de montagne, de ski de fond et de raquette aménagés et entretenus dans le passé par des bénévoles, et ce, dans le respect des secteurs protégés pour la préservation d’espèces rares et en danger, et qu’il compte aussi des terrains de soccer, lui conférant un énorme potentiel récréotouristique pour la région métropolitaine.»



«Les signataires demandent au ministre de la Défense d’agir rapidement pour que le site soit transféré à un organisme comme la SEPAQ, relevant du Québec, ou encore un organisme régional ou municipal compétent, qu’il soit protégé du développement immobilier et que l’accès soit redonné aux citoyennes et citoyens pour une utilisation récréative dans le respect, encore une fois, des espaces réservés pour la préservation des espèces protégées», de conclure Stéphane Bergeron.