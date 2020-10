La Maison Gilles-Carle de Boucherville récipiendaire du trophée DEL Entreprise

Le directeur général de la Maison Gilles-Carle Boucherville, Benoit Létourneau, a reçu au nom de l’organisme, le 5 octobre dernier, un trophée décerné par Développement économique Longueuil (DEL).

Cette distinction vient souligner l’extraordinaire dynamisme démontré par les organisateurs de la Maison Gilles-Carle Boucherville et l’apport significatif de la Maison au sein de l’agglomération de Longueuil. En 2019, La MGCB s’est démarquée après avoir répondu à l’appel de projets lancés par DEL dans la catégorie Économie sociale.

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix qui vient marquer les nombreux efforts déployés depuis son ouverture officielle le 24 août dernier afin que la Maison Gilles Carle Boucherville puisse voir le jour. Notre centre de répit est maintenant fonctionnel et les résidents qui viennent y séjourner reçoivent chaleur, compassion et bienveillance de la part de notre personnel », a précisé M. Létourneau.

La Maison Gilles-Carle Boucherville a ouvert ses portes au mois d’août dernier et dessert prioritairement les aidants de Boucherville et des environs par des services de soutien, de répit et d’hébergement pour leurs proches. La MGCB a su créer un milieu de vie authentique dans un environnement accueillant et sécuritaire où rayonnent la joie de vivre et l’engagement de tous les acteurs impliqués.

Toute personne intéressée à profiter des services d’accueil de la MGCB peut prendre rendez-vous avec les responsables en communiquant au 450 274-0321.

Par son vaste réseau qualifié, Développement Économique Longueuil propulse les entreprises du territoire vers le succès en leur offrant un accompagnement d’affaires spécialisé et favorise l’attraction d’investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs dans l’agglomération de Longueuil, et ce, depuis plus de 15 ans.