Nathalie Laroque, de la boutique Coup de Pousse, sera-t-elle la Mère en Affaires de l’Année du Québec ? Les Bouchervillois invités à voter pour elle

Nathalie Laroque a fait l’acquisition de la petite épicerie-boutique Coup de Pousse située dans le Vieux-Boucherville, le 1er mars dernier, soit deux semaines avant de savoir que nous allions vivre une page importante de l’histoire avec la pandémie de la COVID-19.

La jeune entrepreneure de Boucherville a vécu et survécu à bien des défis depuis cette date.

Aujourd’hui, elle est en nomination pour le titre de Mère en affaires de l’année du Réseau des Mères en Affaires. La candidate qui représente la région de la Montérégie-Est est extrêmement heureuse et fière. Elle compte sur votre appui. En effet, les Bouchervillois peuvent voter pour elle en ligne le 22 octobre jusqu’à 17h sur le site web:

https://www.reseaumeresaffaires.com/accueil/vote-pour-la-mere-en-affaires-de-lannee



Un gala

C’est le 23 octobre et dans le cadre d’un gala virtuel sur la page Facebook du RMA, et à la suite du vote du public, qui sera couronnée la Mère en Affaires de l’Année du Québec!

Le Réseau des Mères en Affaires s’est donné comme mission de faire sortir de l’isolement les mamans en affaires et de les soutenir, à différentes étapes de leur vie professionnelle, en leur offrant les outils nécessaires! Des activités de réseautage originales sont, entre autres, offertes!

Qu’elles soient travailleurs autonomes, professionnelles ou présidente de compagnie, en tant que mères en affaires, ces femmes ont des besoins particuliers et une réalité différente d’un homme d’affaires!