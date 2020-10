La cour de l’école Les Jeunes Découvreurs sera embellie

Le coup d’envoi des travaux d’embellissement de la cour de l’école Les Jeunes Découvreurs a été donné grâce à une subvention de 3 500 $ accordée par Arbres Canada dans le cadre du programme Verdissement des terrains d’école.

Ce moment historique marque le début d’un grand projet d’embellissement qui représente un coût total de 400 000 $. Ce projet a vu le jour il y a deux ans pour faire de la cour d’école un lieu unique et un environnement stimulant où les élèves actuels, et encore bien d’autres dans les années à venir, s’épanouiront dans une atmosphère propice aux saines habitudes de vie. La cour étant en plein soleil toute la journée, il était important de prévoir la création d’îlots de fraîcheur par l’insertion d’arbres et d’arbustes pour atténuer les zones d’ensoleillement et procurer de l’ombre.

Ainsi, la subvention reçue a permis la plantation de six arbres par l’entreprise Hybride Paysage. Les différents feuillus viendront offrir des zones ombragées et un rafraîchissement thermique contribuant à assurer la sécurité des enfants lorsqu’ils jouent et font de l’exercice à l’extérieur durant les mois les plus chauds.

Cette subvention de 3 500$ pour la plantation d’arbres a été commanditée par Staples Avantage Affaires. La présidente du conseil d’établissement, Marianne Dion-Labrie, la responsable du comité cour d’école et membre du conseil d’établissement Magalie Dumas, la représentante d’Arbres Canada Véronique Parent Lacharité, la directrice d’école Danielle Bilodeau, la technicienne du service de garde Louise Gagné, un enseignant d’éducation physique Mathieu Bernier et quatre élèves représentant l’ensemble des élèves de l’école Les Jeunes Découvreurs étaient présents pour souligner l’événement et procéder à la première pelletée de terre.