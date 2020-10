Hausse de 20 % de l’achalandage au Club de golf de Boucherville

Malgré la crise sanitaire, le Club de golf de Boucherville a connu une saison exceptionnelle avec une hausse de l’achalandage approximative de 20 %.

Près de 7000 rondes de golf de plus par rapport aux années précédentes ont été jouées sur les allées, malgré le fait que le club ait ouvert avec trois semaines de retard, soit à la fin de mai.

« Environ 31 000 parties de golf ont été disputées, alors qu’en temps normal, il est plutôt question de 23 000 à 24 000 rondes au cours d’une saison », indique le président du conseil d’administration du club, Mathieu St-Arnaud Lavoie.

La pandémie n’est pas étrangère à cette situation. « Puisque les gens travaillaient de la maison, ils avaient du temps en fin de journée pour jouer un 9 trous. Ils n’étaient pas pris dans le trafic. Aussi, le fait qu’ils ne pouvaient pas prendre de vacances à l’extérieur a largement contribué à cette augmentation », explique David Trudel, directeur de terrain et vice-président du Conseil d’administration du club. « Moi, par exemple, je joue de 40 à 50 parties par saison et cette année, le nombre s’élève à 75 », illustre le golfeur.

Dame nature a également eu un rôle dans cette progression ainsi que les mesures sanitaires qui ont été mises en place. « Les golfeurs se sentaient en sécurité partout, et surtout sur la vaste terrasse du restaurant qui procurait une grande distance entre chaque table », précise M. St-Arnaud Lavoie.

Le protocole sanitaire qui comprenait notamment une augmentation de la fréquence des nettoyages des équipements et du chalet de golf et l’installation de distributrices de désinfectant pour les mains n’a pas entraîné une hausse des coûts pour les golfeurs. « Ces frais supplémentaires ont été inclus dans notre budget », mentionne le président qui ajoute d’ailleurs que ces mesures spéciales seront là pour au moins les deux prochaines années.

Le club de golf privé de Boucherville compte 505 membres, dont 260 membres actionnaires.