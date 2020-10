Le stationnement incitatif écoresponsable de Boucherville en nomination

Le stationnement incitatif du boulevard De Montarville est en nomination pour recevoir le prix coup de cœur du public Leaders en mobilité durable.

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL), en collaboration avec la Ville de Boucherville, a inauguré en juin 2019, un stationnement incitatif écoresponsable sur le boulevard De Montarville. Il comprend 231 places de stationnement avec accès gratuit et inclut des aménagements pour les véhicules électriques, les motocyclettes et les vélos. La conservation de la superficie boisée existante et l’ajout d’arbustes, d’arbres matures, de vivaces et de gazon ont également contribué à une vision de développement durable.

Le public peut voter parmi les candidatures des Prix leaders 2020.