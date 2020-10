94 % des entreprises de la Rive-Sud seraient en manque de liquidité: DEL met 8.5 M$ à leur disposition

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a reçu un nouveau coup de pouce la semaine dernière avec l’annonce, par la ministre fédérale Mélanie Joly, d’un ajout de plus de un million de dollars pour la mise en place de deux nouveaux programmes pour soutenir, entre autres, le virage numérique en entreprise.

Et l’argent sera sûrement bienvenu, car selon la directrice de DEL, Julie Ethier, un sondage réalisé auprès de 1000 entrepreneurs de la Rive-Sud confirme que 94 % d’entre eux sont en manque de liquidité pour poursuivre leurs activités.

Alors que les entreprises subissent durement les contrecoups de la 2e vague de la pandémie de la COVID-19, DEL, avec l’ajout de ce nouveau million de dollars, met à la disposition des entreprises de l’agglomération de Longueuil 8,5 M$, dont 75 % représentent une injection d’argent frais visant spécifiquement à les aider à surmonter cette 2e vague.

Les sommes se déclinent ainsi : 4 M$ en prêts et en pardons de prêts via le programme Aide d’urgence aux PME (PAUPME) et le nouveau volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM); 2,5 M$ en prêts via les Fonds locaux d’investissement (FLI/FLS); 1 M$ en subventions par le biais d’appels de projets variés; 555 000 $, en subventions et en accompagnement d’affaires grâce à Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC); 500 000 $ en accompagnement visant à accélérer le virage numérique des entreprises. Tous les détails des programmes sont disponibles sur le site internet de DEL.