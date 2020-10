Un ouvrage sur le portrait de Boucherville de 1960 à 1990

Lors du 325e anniversaire de fondation de la municipalité, en 1992, Ronald Beaupré a fait paraître chez Gaëtan Morin éditeur un ouvrage à caractère historique intitulé Boucherville 1960 – 1990. L’ancien directeur général de la Ville avait pris sa retraite un an auparavant après avoir passé 38 ans dans le monde municipal dont 27 années à Boucherville. En rédigeant ce livre, il cherchait à faire connaître comment avait évolué le milieu de vie de la communauté à laquelle il avait consacré une grande partie de sa vie. Il avait été un témoin privilégié du développement de la ville durant tout près de trois décennies.

Plusieurs segments de cette publication s’attardent aux divers services administratifs qu’a vus se moderniser l’ex-premier haut fonctionnaire. Dans un chapitre réservé à la vie communautaire, le lecteur se familiarise avec les différentes écoles et les paroisses. Sur le plan politique se trouve l’énumération des citoyens qui auront siégé au conseil municipal durant la période couverte par cette monographie et les multiples campagnes électorales qui se sont succédé.

Le patrimoine a également sa place dans la publication. La richesse patrimoniale et architecturale du Vieux-Boucherville tout comme le cachet particulier de ce secteur y sont soulignés. Les monuments historiques et les maisons ancestrales y sont brièvement décrits. Boucherville 1960 – 1990 se voulait une référence d’un pan de la petite histoire de la municipalité vue à travers le regard de celui qui a connu de très près sa croissance et sa métamorphose au fil des ans.