Déficit budgétaire anticipé à l’agglomération de Longueuil

L’agglomération de Longueuil qui est constituée des villes de Brossard, Saint-Lambert, Saint-Bruno-de-Montarville, de Longueuil et de Boucherville, devrait terminer son année financière 2020 avec un léger déficit d’exploitation. Le directeur général de la Ville de Longueuil, Patrick Savard a partagé cette nouvelle avec les employés municipaux le 1er octobre dernier lors d’une rencontre virtuelle avec le personnel de la Ville et de l’agglomération. L’un des principaux enjeux demeure le transport en commun alors que l’on prévoyait un déficit de 30 millions de dollars en raison de la chute drastique de l’achalandage dans les autobus du RTL. Le gouvernement du Québec a cependant annoncé un soutien financier substantiel c’est pourquoi le déficit anticipé serait « léger » selon monsieur Savard.

Gel de taxes ou déficit de 25 millions $?

Patrick Savard a profité de cette rencontre pour préciser que, du côté de la Ville de Longueuil, le budget 2020 devrait être équilibré en raison de revenus plus élevés que prévu et parce que de nombreuses dépenses n’ont pas été effectuées.

Cela dit, la situation s’annonce plus corsée en 2021, car les premières estimations du budget de l’an prochain affichent un déficit de 25 millions de dollars. Et si rien n’est fait, on estime que le budget de la Ville grimpera de 4 % par année au cours des cinq prochaines années. On s’attend cependant à ce que Québec verse aux villes de nouvelles subventions, mais pour l’heure, personne ne peut dire que ce sera suffisant. Le directeur général a cependant indiqué qu’il planchait sur un plan de redressement sur cinq ans, tout en misant sur un plan de relance qui ferait en sorte que de nouveaux projets lancés pourraient générer des retombées économiques de 800 millions, donc d’importantes sources de taxation. Le directeur général devra sûrement travailler encore plus fort, car, il y a quelques jours, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a publiquement indiqué qu’elle souhaitait un gel de taxes pour les Longueuillois en 2021. Et comme les villes ne peuvent faire des déficits budgétaires, la machine administrative va devoir trouver 25 millions de dollars quelque part pour exaucer le souhait de la mairesse. Une très grosse commande en perspective.

La Covid-19 force par ailleurs l’administration municipale à revoir ses façons de faire. Les services à la population sont maintenus, mais le télétravail se poursuivra, pour tous les employés qui le peuvent, fort probablement pour tout le premier trimestre de 2021. La tendance est à ce point lourde que la Ville prévoit mettre en place une politique de télétravail, le réaménagement des bureaux et la possibilité de fournir des appareils de travail portable aux employés.