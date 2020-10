Abeilles au travail dans le parc de la Commune à Varennes

Le conseil municipal est heureux d’annoncer qu’un rucher vient d’être aménagé dans le parc de la Commune en bordure du fleuve, le long du sentier près de la Frayère Saint-Charles. Les passants pourront dorénavant apercevoir deux ruches d’abeilles qui donnent le coup d’envoi à un projet novateur d’apiculture urbaine à Varennes.



Ce rucher a été installé par l’entreprise Alvéole dont la mission est de produire du miel local et d’améliorer la pollinisation tout en permettant aux gens d’aller à la rencontre de leur environnement. Celle-ci s’occupera du maintien des colonies et récoltera le miel produit par les abeilles dans le but de le redonner à la communauté. Un volet éducatif sera également développé en vue d’initier les plus jeunes au rôle de l’abeille et la pollinisation des végétaux.



« Les ruches ont été installées dans une section du parc de la Commune dont la vocation est un pré fleuri pour pollinisateurs comme les abeilles et les monarques. Les gens qui fréquentent le parc peuvent maintenant emprunter les nouveaux sentiers naturels que nous avons aménagés », affirme le maire Martin Damphousse.



Au cours des prochains mois, les citoyens et les écoles de Varennes seront invités à participer à des ateliers gratuits et interactifs à la découverte du monde des abeilles.