Au tour du boudin à goûter à la pandémie : annulation du concours annuel, à Boucherville

La pandémie frappe partout et oblige de très nombreuses organisations et associations à revoir leur fonctionnement et leurs activités. L’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville (AQGBB), lancée il y a trois ans, n’y échappe pas et elle doit annuler son réputé concours annuel du meilleur boudin du Québec.

Le tout a été confirmé lors de la dernière assemblée générale annuelle de l’association.

Pas de concours provincial du meilleur boudin en 2020, pas de banquet et pas d’adoubement non plus. On reporte le tout à 2021.

Dans son bilan, la présidente fondatrice de l’association, Florence Junca Adenot, s’est dite évidemment déçue, car l’organisme est sur une belle lancée.

Fondée en 2018 avec une poignée de bénévoles, fous du boudin, l’association compte aujourd’hui 72 membres actifs et plus de 60 artisans producteurs de boudin artisanal au Québec.

L’an dernier 34 échantillons de ce produit tant traditionnel que créatif avaient été soumis dans le cadre du concours Délys qui avait couronné le restaurant « Les affamés » de Montréal comme l’établissement produisant le meilleur boudin artisanal au Québec.

En novembre dernier, plus de 140 convives avaient participé au banquet de couronnement des lauréats en même temps que l’adoubement de deux grands Bouchervillois, Pierre Chagnon et Charles Desmarteau.

L’association avait également organisé, en 2019, trois sorties pour les membres, dans autant d’établissements de Boucherville ou de Montréal, offrant un excellent boudin au menu, évidemment.

À défaut de tenir la troisième édition du concours du meilleur boudin au Québec, l’Association du Goûte-Boudin du Québec invite les Bouchervillois et l’ensemble des amateurs à participer à la Semaine québécoise du boudin qui se déroulera du 16 au 22 novembre prochain en dégustant ce bon plat, à la maison peut-être, en attendant la reprise des activités en 2021.