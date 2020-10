Au Collectif 21 de Boucherville, oui on sait planter des choux… mais tellement plus

Oui, il y en a eu des tomates et des concombres cet été dans les jardins du Collectif 21 de Boucherville. Et il y a eu des piments, des petites fèves, des courges et des fines herbes. Toutefois, le Collectif 21 est rendu beaucoup plus loin dans la culture et dans l’agriculture, dans ses deux jardins, que l’on pourrait le qualifier ses membres de précurseurs, de maraichers visionnaires et de développeurs de résilience alimentaire.

Le Collectif œuvre en agriculture à Boucherville depuis 2012 en gérant le jardin potager coin Montarville et Fort-Saint-Louis. C21 est un organisme à but non lucratif visant à mettre de l’avant différents projets qui permettent à un maximum de citoyens, groupes communautaires et partenaires de participer à des activités nourricières, saines et locales, tout en contribuant concrètement à l’enrichissement de la communauté bouchervilloise et de dame Nature en favorisant la biodiversité et réduisant l’empreinte écologique des participants.

En 2016, le groupe s’est constitué en organisme officiel, le Collectif 21. Le jardin de Montarville occupe une superficie d’environ 100 000 pieds carrés. Sa vocation est essentiellement maraichère. Les 62 membres du Collectif y cultivent les légumes et fruits orthodoxes.

Malgré les mesures sanitaires imposées par la Santé publique, la saison a été excellente et les membres ont pu cultiver avec succès. « Semaine après semaine, nous avons produit environ 20 paniers fermiers, donc des paniers pleins de fruits et de légumes qui n’ont cessé de pousser et de murir en juillet, en aout et même en septembre. Plusieurs centaines de kilos de fruits et de légumes ont émergé du jardin. Les légumes racines (carottes, betteraves, navets, etc.) devraient aussi être au menu des récoltes des deux prochaines semaines.

Le jardin urbain a bien produit, mais le Collectif 21 cultive aussi un autre jardin beaucoup plus expérimental, le jardin intermunicipal, d’une superficie d’un hectare, aux limites de Boucherville et de Varennes. La brigade HUM.US veut y développer un foret nourricier avec de très nombreux arbres fruitiers tout en y incorporant des plantes et des végétaux qui vont en augmenter la production. On y créera une banque génétique, on y plantera des vivaces pérennes tout en offrant un mélange de culture où pousseront des vivaces, des asperges, des cucurbitacées, des plantes médicinales des patates sur gazon (oui des patates sur gazon) et on y fera de la culture en lasagne (donc avec des produits et engrais étagés).

Au cours des prochaines semaines, on prévoit planter 6000 bulbes d’ail et bien sûr, préparer les deux jardins pour la période hivernale. Habituellement, les membres du Collectif 21 se réunissent pour une fête des récoltes et, plus tard en novembre, pour une réunion de fin de saison où chacun peut partager ses expériences, ses recettes et pour se fixer de nouveaux objectifs toujours plus ambitieux pour la prochaine saison. Les mesures sanitaires et de distanciation sociale en raison de la pandémie font cependant en sorte que les membres du Collectif 21 de Boucherville devront déguster le fruit de leur culture, en famille, au chaud, à la maison.

On peut obtenir tous les détails sur le Collectif, ses jardins, ses projets ou pour devenir membre, car il y a toujours de la place pour ceux qui savent planter des choux… sur la page Facebook du groupe ou sur leur site Internet au www.collectif21.org