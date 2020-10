COVID-19 : la police lance un appel de prudence aux jeunes

Le service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a commencé, le 8 octobre, la tournée sur les terrains des écoles afin de sensibiliser davantage les jeunes sur l’importance du respect des consignes sanitaires. Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le contexte des efforts supplémentaires demandés à la population québécoise afin de limiter la propagation de la COVID-19, et plus particulièrement des nouvelles restrictions dans les milieux de l’éducation.

Les policiers veulent ainsi rappeler aux élèves l’importance de bien se protéger et de protéger les autres dans leurs activités sociales et leurs différents déplacements. « Si une grande majorité de jeunes s’appliquent à respecter la distanciation de deux mètres et à bien porter le couvre-visage aux endroits exigés, à l’intérieur et près des écoles, il n’en demeure pas moins que plusieurs comportements à risque ont été observés, tant par les policiers, que par les membres du personnel des écoles », explique le SPAL dans un communiqué.

De plus, d’autres actions de prévention et de sensibilisation seront élaborées en concertation avec les partenaires du SPAL (soit la Commission scolaire Riverside, les Centres de services scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, la Fédération des établissements d’enseignement privés, les CISSS-Montérégie Centre et Est) afin de saisir toutes les opportunités pour agir de façon plus ciblée auprès des jeunes de la région pour que les écoles ne ferment pas.

Il est également demandé aux parents de poursuivre les discussions à la maison sur les moyens de protection en temps de crise sanitaire avec leurs enfants et de revoir avec eux les différentes consignes de distanciation et du port du couvre-visage déterminées par les autorités de la santé publique