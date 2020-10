COVID-19: grande progression de nouveaux cas à Boucherville

Selon les données de la Direction de la santé publique de la Montérégie, le nombre de nouveaux cas de personnes atteintes de la COVID-19 à Boucherville a connu une importante progression au cours des derniers jours, voire la plus importante depuis le début de la pandémie.

Le 15 septembre, le cumulatif était de 334 cas alors que le 6 octobre, 69 nouveaux cas actifs se sont ajoutés, portant le total à 403.

Rappelons qu’à Boucherville, il y a trois foyers d’éclosion dans des écoles , soit à De Mortagne (là où il y a le plus grand nombre de cas), l’Orientante L’Impact et les Trois Saisons, ainsi que dans deux résidences pour aînés, soit les Berges et la Résidence Montarville.



Clinique de dépistage

Il y aura une clinique mobile de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous les 14 et 15 octobre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, de 10h à 16h.