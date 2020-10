La Ville de Boucherville annule plusieurs activités

Conformément aux nouvelles directives de la Direction de la santé publique et du gouvernement du Québec, la Ville de Boucherville ajoute des mesures à celles déjà annoncées, lesquelles seront en vigueur jusqu’au 28 octobre, à moins de nouvelles indications du gouvernement du Québec.

Activités sportives et de loisirs

L’ensemble des activités sportives et de loisirs organisées (en groupe) sont annulées. Plus précisément, les accès aux bâtiments suivants seront restreints ou fermés : Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, Café centre d’art, Centre des glaces Gilles-Chabot, centre Mgr-Poissant et Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.



Voici le statut des activités :





Activités maintenues Accès fermé

Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier Natation libre

(Bain libre et nage en corridor)*



Vestiaires



Tennis libre

extérieure



Accès pour les programmes Sport-études de l’école

secondaire De

Mortagne (judo, natation)



Boutique Nation

Sports

Cours annulés



Salle d’entraînement



Judo

Café centre

d’art Les Touillés

Fermé | Cours annulés

Centre multi-fonctionnel Francine-Gadbois Accès à la

Bambinerie



Accès pour les programmes Sport-études de l’école secondaire De Mortagne

(Karaté)



Accès pour les organismes d’entraide Fermé

Centre des glaces

Gilles-Chabot Accès pour les programmes Sport-études de l’école secondaire De Mortagne

(hockey, patinage artistique, patinage de vitesse et

ringuette)



Côme Gauthier

sports



Clinique de

physiothérapie

Fermé |

Activités libres annulées (hockey, bâton-rondelle et

patin)





Centre Mgr-Poissant Fermé



Parcs et

terrains sportifs, aire d’exercice canin, piste de BMX, parcours de

disque-golf (libre)

et aires de jeux Ouvert en

respectant les

mesures sanitaires

Skatepark



* L’accès à la natation libre sera réservé aux citoyens de Boucherville en raison des places restreintes durant cette période. Consultez le boucherville.ca/espacesportif pour connaître les mesures spécifiques notamment pour l’utilisation des vestiaires.



Activités des organismes

Les activités de groupes des organismes sont également annulées. Cependant, les organismes d’entraide demeurent ouverts :

• Bambinerie

• Centre d’action bénévole de Boucherville

• Comité d’entraide de Boucherville

• Groupes de soutien

• Maison des jeunes La Piaule

• Équijustice Rive-Sud

• Service téléphonique et en ligne 211



Services administratifs et permis

Tous les services administratifs sont maintenus. La Ville vous rappelle que la priorité est toujours accordée aux services en ligne et par téléphone. Néanmoins, les citoyens qui doivent se présenter à l’hôtel de ville peuvent le faire en prenant rendez-vous avec la direction concernée.

Consultez le boucherville.ca/coronavirus pour obtenir les coordonnées.



Bibliothèque

La bibliothèque demeure partiellement ouverte avec son service de réservation à distance et son comptoir de prêts sans contact.

Visitez le boucherville.ca/coronavirus pour les précisions.



Événements culturels

Également, les spectacles en salle qui devaient avoir lieu d’ici le 28 octobre sont annulés. Toutefois, la programmation culturelle virtuelle est maintenue.

La programmation peut être consultée au boucherville.ca/billetterie.



Renseignements

Consultez le site quebec.ca/zonerouge afin de connaître le niveau d’alerte maximale et la liste détaillée des activités et services autorisés par le gouvernement.

Vous pouvez également communiquer avec la Ville :

boucherville.ca/coronavirus

covid-19@boucherville.ca

450 449-8100

Rappelons que le passage au niveau d’alerte maximale – zone rouge – de plusieurs régions du Québec le 1er octobre a entraîné des changements dans l’offre de services municipale. Précisons que la Ville de Boucherville fait partie des villes de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) touchées par ce changement de niveau d’alerte annoncé par le gouvernement du Québec. La Ville vous remercie de votre collaboration pour nous protéger et limiter la propagation du virus.