Des garçons portent la jupe

Des garçons du Collège Charles-Lemoyne ont emboîté le pas et ont troqué, le 7 octobre, le pantalon pour la jupe en guise de solidarité envers les élèves LGBT contre les rôles de genre stéréotypés et contre l’hypersexualisation des filles. Ils ont l’appui de la direction de l’établissement scolaire.

Depuis quelques jours, plusieurs élèves d’écoles du Québec ont joint ce mouvement de solidarité. La direction du Collège Charles-Lemoyne précise appuyer « cette démarche positive » et félicite les jeunes pour ce geste de solidarité. Elle s’est de plus engagée à rencontrer les représentants des élèves pour discuter de gestes concrets que le Collège pourrait entreprendre en ce sens.