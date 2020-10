Annulation du défilé de nuit de Sainte-Julie

La 23e édition du Défilé de Noël de Sainte-Julie, qui devait se dérouler le 5 décembre prochain, est annulée en raison de la COVID-19.



Le Défilé de Noël de Sainte-Julie est un événement familial prisé par les citoyens d’ici et des villes avoisinantes depuis plus de vingt ans. Le trajet de quatre kilomètres animé par des chars allégoriques, des mascottes, des danseurs, des lumières et de la musique ne peut être réalisé avec les indications de la santé publique. Le défilé rassemble plus de 15 000 spectateurs annuellement; il est donc impossible d’imaginer la tenue de l’événement en respectant les mesures sanitaires.



« Nous sommes très déçus de devoir annuler cette 23e édition du Défilé de Noël. Toutefois, nous tenons à assurer la santé et la sécurité de nos fidèles spectateurs et de nos quelque trois cents bénévoles. Nous saurons revenir en force en décembre 2021. », déclare Yoann Dubuc, responsable des bénévoles.



Retour espéré en 2021



Le comité organisateur souhaite retrouver ses spectateurs dès l’année prochaine. Entre temps, le comité travaillera sur la préparation des chars allégoriques et sur le village de Noël afin d’offrir une édition haute en couleur à l’hiver 2021.