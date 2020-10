Nombre record de nouveaux cas en Montérégie

La deuxième vague prend de l’ampleur dans la région et la directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie Loslier s’est adressée le 7 octobre dernier à la population afin de rappeler de limiter le plus possible les contacts sociaux pendant encore quelques temps.

« À l’image de ce qui se passe à travers la province, on observe une hausse des cas sur le territoire et on a même cette semaine des cas records, c’est-à-dire des cas quotidiens que l’on n’avait même pas connus lors de la première vague, qui sont accompagnés d’une hausse des éclosions, principalement sur les lieux de travail, mais aussi dans les écoles. C’est le reflet que ça circule dans la communauté. Malheureusement, on remarque aussi une augmentation des cas chez les aînés et une hausse des hospitalisations, c’est-à-dire auprès des populations vulnérables et c’est ce que l’on veut éviter le plus possible. »

L’augmentation des nouveaux cas en Montérégie est constante depuis plusieurs semaines déjà. Selon les chiffres de la santé publique, on comptait 286 personnes nouvellement infectées par la COVID-19 entre le 14 et le 20 septembre dernier, puis ce chiffre est passé à 494 cas entre le 21 et le 27 septembre, alors qu’elle s’établit à 738 personnes pour la période du 28 septembre au 4 octobre.

Dans la MRC de Marguerite-D’Youville, Sainte-Julie compte 214 cas depuis le début de la pandémie, Varennes 143, alors que Saint-Amable a franchi la barre des 100 cas avec 101. Verchères est resté stable à 33 cas, mais on note un bond du nombre de personnes infectées à Contrecœur, passant de 29 à 36 en une semaine. En ce qui concerne la municipalité de Calixa-Lavallée, il y aurait actuellement 2 cas sur son territoire.

25 groupes d’élèves du CSSP fermés

Le nombre de nouveaux cas a aussi grimpé dans les établissements du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), selon la liste gouvernementale des écoles avec des cas positifs rapportés depuis le début de la rentrée jusqu’au 7 octobre. Présentement, 25 groupes d’élèves du CSSP sont fermés en raison de cas confirmés, et ce, par mesure préventive pour limiter la transmission de la COVID-19. Malgré ces fermetures de groupes, les 69 établissements scolaires du CSSP demeurent ouverts.

Ainsi, on constate qu’il y a eu des personnes infectées au Centre de formation professionnelle des Patriotes à Sainte-Julie et au Centre d’éducation des adultes des Patriotes à Saint-Bruno. Plusieurs établissements scolaires ont aussi été affectés, soit l’école du Parchemin à Carignan, à l’école de Chambly, de l’Odyssée à Saint-Amable, La Farandole à McMasterville, Le Rucher à Sainte-Julie, à l’École orientante l’Impact à Boucherville, Paul-Émile-Borduas à Mont-Saint-Hilaire, de la Source à Varennes, Ludger-Duvernay à Verchères, Notre-Dame (Pavillon 2) à Otterburn Park, ainsi qu’aux écoles secondaires De Mortagne et du Mont-Bruno.