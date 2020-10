Les personnes symptomatiques et les personnes ayant été en contact avec une personne infectée seront priorisées pour le dépistage

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a précisé qu’afin d’optimiser le dépistage auprès des personnes chez qui le risque est plus élevé d’être infectées, l’accès au dépistage pourrait être refusé à une personne qui ne fait pas partie des clientèles priorisées. Les données les plus récentes démontrent que la probabilité de trouver un cas positif à la COVID-19 est la plus forte chez les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec le coronavirus ou celles ayant eu un contact étroit avec quelqu’un qui est atteint de la COVID-19. Si une personne ne fait pas partie de l’une de ses catégories, il n’est pas considéré nécessaire de passer un test de dépistage, à moins que la santé publique ou un professionnel de la santé ne le recommande. Cette restriction est temporaire et pourra être réévaluée selon l’évolution de la situation. Dans le contexte actuel, alors que le Québec connait une recrudescence importante de cas et que la transmission communautaire s’accélère, il s’avère essentiel de prioriser les tests de dépistage qui ont une meilleure probabilité de trouver des cas afin de débuter rapidement les enquêtes et la recherche de contacts et ainsi contrôler efficacement les éclosions. En cas de doute, il est possible de se référer à l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19. Le MSSS rappelle l’importance pour les personnes étant entrées en contact étroit avec des personnes infectées de rester en isolement 14 jours après le dernier contact à risque, même après un test négatif.