La Bouchervilloise Angela Morra honorée pour son excellence en enseignement

Enseignante en français et en histoire au Collège Charles-Lemoyne, la Bouchervilloise Angela Morra a reçu un certificat d’honneur pour l’excellence de son travail lors de la remise des prix du premier ministre du Canada lundi dernier. Lauréate pour le Québec de ces distinctions honorifiques, Mme Morra enseigne en 1ère secondaire à des élèves présentant des difficultés ou des troubles d’apprentissage.

Le Collège Charles-Lemoyne la décrit comme un modèle de dévouement et de dynamisme. Son principal défi consiste à offrir à chacun de ses élèves la chance de réussir. Pour atteindre cet objectif, cette pédagogue met régulièrement au point de nouveaux outils qui les aident à devenir plus autonomes dans l’acquisition de connaissances et de compétences tout au long de leur parcours scolaire.

En classe, comme les jeunes ont un grand besoin d’organisation, Mme Morra met en ligne des moyens qui les aideront, tout comme leurs parents, pour leur travail scolaire autant à l’école qu’à la maison. Afin de soutenir ses élèves dyslexiques et dysorthographiques dans leur apprentissage de la lecture, elle les incite à utiliser adéquatement les ressources WordQ, Antidote ou Lexibar. Dans ses cours d’histoire, elle apprend à ses élèves à organiser leurs études, à schématiser et à percevoir les liens entre les concepts autour d’un sujet donné grâce à l’application Inspiration.

Son esprit d’équipe l’amène à travailler de près avec les différents intervenants du collège afin de créer des plans d’apprentissage individualisés. Cette différenciation pédagogique permet à ses élèves d’apprendre à leur rythme et de développer leur autonomie.

Réalisations

Question d’élargir les horizons de ses protégés, Mme Morra a mis sur pied un projet avec des élèves du nord de l’Italie. Les jeunes à qui elle enseigne ont développé des capsules éducatives pour décrire le Québec et apprendre des mots de français à leurs camarades italiens.

Elle a par ailleurs apposé des icônes sur chacun des bureaux de sa classe afin de rappeler autant aux élèves qu’aux autres enseignants les mesures d’adaptation proposées par les spécialistes pour aider à la réussite de chaque jeune. Elle a également élaboré un procédurier de résolution de problèmes en mathématique qui inclue les stratégies de lecture qu’elle voyait en français. Cet outil est utilisé non seulement par ses collègues, mais aussi par les parents qui ont parfois des difficultés à assister leurs enfants.

Au plan personnel, la lauréate bouchervilloise est une personne d’une grande humanité, toujours joyeuse, qui possède une sensibilité intellectuelle et une gentillesse extraordinaire. D’une nature positive, elle dégage un calme rassurant et sage qui lui permet de créer un environnement propice à l’apprentissage.

Précisons que le prix qu’elle a reçu est accompagné d’une bourse de 1000 $.