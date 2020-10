Des points à clarifier sur les entraînements en raison des nouvelles mesures

Au programme Sport-études de l’école secondaire De Mortagne

À la suite des dernières recommandations des autorités de santé publique, Québec vient de resserrer les mesures afin de minimiser les contacts sociaux dans les établissements scolaires situés en zone rouge. Les concentrations comme les programmes Arts-études et Sport-études sont maintenues mais les élèves devront s’adapter à de nouvelles consignes. Sur le volet sportif, seules les activités réalisées en pratique libre, sur une base individuelle ou en duo, seront permises. Aucune activité de groupe, aucun match, ni aucune compétition ne seront désormais autorisés. Du moins jusqu’au 28 octobre prochain.

Selon Jean-François Perreault, directeur adjoint du programme Sport-études à l’école secondaire De Mortagne, il reste à régler un certain nombre de zones floues avec les mesures qui viennent d’être établies. « Nous essayons de nous entendre avec les fédérations sportives à ce sujet. Nous percevons que les élèves peuvent s’entraîner avec leur équipe tandis que d’autres pensent qu’on revient comme ça se passait avant le 14 septembre, avec des bulles classes. En fait, on ne s’entend pas encore à savoir de qui peut être constitué le groupe dans lequel les élèves pourront s’entraîner individuellement ou en duo », soulève M. Perreault.

Pour la 4e et la 5e secondaire

Pour limiter les contacts sociaux dans les écoles, les élèves de 4e et 5e secondaire, tous programmes confondus, suivent maintenant leurs cours en classe un jour sur deux en alternance. L’autre journée, leur apprentissage se fait par le biais de l’enseignement à distance. Précisons que tous conservent le même horaire.

En pause

Outre les élèves, les adeptes du sport qui vivent en zone rouge doivent s’adapter aux restrictions imposées par Québec pour éviter la propagation de la COVID-19. Ainsi, tous les loisirs et les sports organisés, en dehors du contexte scolaire, sont suspendus. Les cours de groupe et la pratique de sports encadrée sont interdits. Les activités individuelles ou en duo, les entraînements sous forme individuelle en pratique libre et les activités pratiquées avec les membres d’une cellule familiale demeurent toutefois permis.

Toute personne pratiquant une activité sportive en duo avec quelqu’un qui ne fait pas partie de sa bulle familiale devra respecter la distanciation de deux mètres. Les installations sportives intérieures peuvent demeurer ouvertes pour permettre la pratique libre. Leur capacité doit cependant être modulée pour assurer le respect de la distanciation sociale. L’accès aux vestiaires est interdit.