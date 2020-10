Le cégep Édouard-Montpetit remporte le prix Mercuriades dans la catégorie « Excellence en français »

Le cégep Édouard-Montpetit s’est récemment vu décerner le prix Mercuriades dans la catégorie « Excellence en français » au 40è gala de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Cet honneur a été remis en partenariat avec l’Office québécois de la langue française (OQLF). L’attribution de cette récompense honorifique découle de la campagne de valorisation de la langue française Le français s’affiche! à l’intérieur des murs de l’établissement collégial.

Lancée en 2015, cette vitrine virtuelle a pour objectif de promouvoir le développement d’une bonne maitrise de la langue française ainsi que la richesse et l’importance du français, notamment grâce à des entrevues, des capsules linguistiques et des publications créées par et avec des étudiants, des professeurs et des personnalités publiques venant des milieux politique, culturel, de l’éducation et du monde des affaires du Québec. Parmi les participants figurent l’ancien premier ministre Lucien Bouchard, la femme d’affaires Danièle Henkel, l’animateur Charles Tisseyre, le parolier Luc Plamondon et l’auteure-compositrice-interprète Elisapie.

Cette initiative permet aux étudiants de réviser leurs connaissances grammaticales et de faire des exercices pour améliorer la qualité de leur français. « Le Cégep croit fermement au respect et à la valorisation de la langue française. Il importe d’en faire la promotion, tant auprès des étudiants qu’auprès de la communauté. Nous pouvons être fiers que les efforts et les actions déployés à cet effet par notre personnel portent leurs fruits », mentionne le directeur général du cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert.