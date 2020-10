Semaine nationale des journaux : La Relève, un média d’information essentiel dans nos communautés

Les médias et les journaux hebdomadaires, en particulier, jouent un rôle absolument essentiel dans nos communautés. Ils sont les courroies de transmission, les véhicules par lesquels les citoyens et citoyennes s’informent, se renseignent, se distraient et en apprennent un peu plus sur leur milieu de vie.

Depuis dix ans, les médias sont en crise. Internet et l’arrivée des réseaux sociaux contribuent à ces difficultés. Mais qui vous informerait s’il n’y avait pas de journaux?

Facebook? Non! Il ne fait pas la nouvelle, il la relaie. Les journalistes sont sur le terrain et rapportent la nouvelle, chaque jour sur le Web et chaque semaine à votre porte alors que La Relève distribue, depuis 1987, une édition papier qui vous informe sur l’actualité locale et régionale.

À ce titre, votre journal La Relève est un joueur important dans notre communauté. Semaine après semaine, depuis plus de 30 ans maintenant, La Relève publie des informations qui vous sont utiles dans votre quotidien, qui vous interpellent et qui vous renseignent.

C’est dans la Relève que l’on apprend quelles décisions prennent nos élus ou encore quelles activités ou quels services sont offerts par les différentes organisations, que ce soit sur les plans environnemental, économique, politique, social, culturel ou sportif.

C’est aussi La Relève qui publie chaque semaine les photos de nos jeunes et moins jeunes qui performent tantôt en sport, tantôt en loisir ou qui réussissent dans leur milieu.

La Relève joue également un rôle essentiel de médium publicitaire extrêmement efficace pour les commerçants et gens d’affaires de la région. Ils profitent d’un lectorat fidèle parce que le journal est lu, et il est lu, parce qu’il diffuse de l’information de qualité qui intéresse les lecteurs.

On parle de notre monde, à notre monde, c’est simple!

Sur le terrain, près de vous !

Chaque hebdo est unique et fait partie de l’identité, de l’ADN de sa communauté.

Dans la région, nos cinq journalistes cumulent plusieurs années d’expérience. Le doyen, Daniel Hart, occupe le poste de journaliste au journal La Relève depuis l’année de sa fondation en 1987. Daniel Bastin est entré en fonction en 1990, et détient une riche expérience de 30 ans en journalisme. Diane Lapointe qui a plus de 35 ans d’expérience en journalisme s’est jointe à l’équipe en 2017. Steve Martin fait partie de l’équipe depuis avril dernier. Il cumule 15 ans d’expérience en journalisme. Enfin, le dernier venu en septembre, François Laramée, exerce le métier de journaliste depuis 40 ans.

Ces journalistes sont sur le terrain depuis des décennies, que ce soit, entre autres dans la région, pour les journaux locaux aujourd’hui fermés, La Seigneurie de Boucherville ou L’Information de Sainte-Julie, et depuis 1987, pour les deux éditions de La Relève, soit Boucherville et MRC Marguerite d’Youville. Celles-ci sont disponibles également en ligne à www.lareleve.qc.ca

Les journaux hebdomadaires demeurent les piliers de l’information de leur ville et de leur région. Pour les artisans de La Relève, c’est plus qu’un travail et un devoir, c’est une passion.