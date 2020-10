La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 10 octobre

Depuis le 1er octobre, les municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville sont malheureusement en alerte rouge, mais il est important de tout faire en notre possible pour que cette alerte ne touche que le coronavirus, car les incendies sont une triste réalité à longueur d’année.

Du 4 au 10 octobre se déroulera la 30e Semaine de la prévention des incendies dont le thème est : « Le premier responsable, c’est toi! ». Lors de cette campagne, les différents responsables rappelleront aux citoyens que ce sont surtout les distractions en cuisine qui peuvent causer un incendie, par exemple le fait de répondre au téléphone ou à ses courriels, de sortir fumer ou encore de quitter la pièce pour aller s’occuper des enfants, pendant que l’on fait cuire des aliments sur la cuisinière.

Il faut savoir à ce sujet qu’entre 2016 et 2018, plus de 30 % des résidences incendiées n’avaient pas d’avertisseur de fumée ou de système d’alarme incendie. En effet, sur les quelque 4 700 bâtiments résidentiels incendiés annuellement, seulement 68 % étaient équipés d’un avertisseur de fumée ou d’un système d’alarme incendie. Dans 15 % des cas, il n’y avait aucun équipement de sécurité incendie. Dans les situations où les bâtiments résidentiels étaient munis d’équipement de sécurité incendie (avertisseur de fumée ou système d’alarme incendie), près de 1 fois sur 4, (25,5 %) ceux-ci ne fonctionnaient pas.

En résumé, on constate que le tiers des bâtiments résidentiels incendiés annuellement n’ont pas d’équipement de sécurité incendie en bon état de fonctionnement ou n’ont pas d’avertisseur de fumée ou de système d’alarme incendie.

Chaque année au Québec, 24 000 personnes sont évacuées en raison des incendies et près de 50 % d’entre eux sont liés à une distraction ou à une erreur humaine dans les maisons. On rappelle également dans le cadre de cette campagne qu’un incendie sur quatre débute dans la cuisine.

Cette importante semaine commémorera encore une fois le grand incendie de Chicago de 1871, durant lequel le brasier a brûlé pendant deux jours, soit les 8 et 9 octobre, en consumant plus de 800 hectares, tuant plus de 250 personnes et faisant 100 000 sans-abris.

Et puisqu’il est question de prévention incendie, soulignons que les citoyens de Sainte-Julie peuvent maintenant compter sur une présence prolongée en caserne de leurs combattants du feu, car la Ville et l’Association des pompiers se sont entendues pour modifier la convention collective en ce sens. Cette entente permet ainsi de rajouter 20 heures par semaine de présence en casernes pour les pompiers de garde et c’est un changement qui permet d’assurer une plus grande rapidité d’intervention.







Saviez-vous que…



• En moyenne, les pompiers interviennent sur 16 500 incendies chaque année au Québec, soit 45 par jour.

• Parmi les 16 500 incendies, plus de 5 600 touchent des bâtiments résidentiels, ce qui représente plus de 15 incendies de résidence par jour.

• Parmi ces 5 600 incendies de bâtiments résidentiels, on dénombre plus de 1 100 feux de cheminée sans pertes.

• Entre 2015 et 2017, 131 personnes sont décédées dans un incendie de bâtiment.

• Près de 2 victimes sur 3 (63 %) sont de sexe masculin.

• Près 40 % des personnes qui décèdent dans les incendies de bâtiments sont âgées de 65 ans et plus.

• Parmi les incendies de bâtiments résidentiels au Québec (et en excluant les feux de cheminée) plus de 1 sur 4 débute dans la cuisine (28 %), soit environ 1 250 incendies par année ou 24 par semaine. La cuisine demeure donc le lieu le plus touché par les incendies de bâtiments résidentiels.

• Par comparaison, les incendies qui prennent naissance dans le salon, la salle de séjour ou la salle de jeux représentent 7 % d’entre eux, dans la chambre à coucher, 6 %, et ceux dans le garage intérieur, 4 %.

• Parmi les 1 250 incendies de cuisine, plus de 40 % sont dus à une distraction et ce sont les appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui sont à l’origine de ces incendies dans 84 % des cas. (allumettes, cigarettes et chandelles) et les combustibles à fondue, etc. (Source : ministère de la Sécurité publique)