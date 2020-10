La réforme tarifaire en transport en commun: moins de titres mais hausse de tarifs pour de nombreux utilisateurs

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) poursuit ses consultations publiques virtuelles jusqu’au vendredi 9 octobre prochain en vue de peaufiner sa fameuse réforme tarifaire qui fera passer de 700 à 100 le nombre de titres de transports en commun différents qui existent actuellement sur le territoire du Grand Montréal. Les gens peuvent s’exprimer sur cette réforme, sur le site internet de l’ARTM, mais une tendance semble se profiler pour les utilisateurs de la Rive-Sud : il en coûtera plus cher pour de nombreux utilisateurs.

En entrevue, le directeur exécutif responsable du dossier à l’ARTM, André Bergeron, a confirmé que les utilisateurs de Boucherville, par exemple, qui veulent se rendre au centre-ville de Montréal, via le futur Réseau électrique de Montréal à Brossard, devront débourser 45$ de plus pour utiliser ce mode de transport, en plus de leur passe mensuelle locale qui demeurera sensiblement au même tarif qu’actuellement. Auparavant l’usager de Boucherville pouvait se rendre à Montréal dans un bus du RTL qui traversait le pont Champlain sur une voie réservée. Même chose pour les utilisateurs de Longueuil ou de Saint-Lambert.

Par contre, les usagers de Saint-Bruno-de-Montarville, en étant intégrés au même territoire que les autres villes du RTL, auront une baisse de leur tarif local. Pour sa part le président du Conseil d’administration du RTL, Jonathan Tabarah, a précisé que la direction du Réseau de transport de Longueuil terminait la rédaction d’un mémoire qui sera transmis à l’ARTM; mémoire que défendra une certaine équité pour les usagers de la Rive-Sud.

7 millions $ pour entretenir les stationnements et terminus du RTL à Boucherville, Longueuil et Brossard



Toujours en transport collectif, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a récemment octroyé un important contrat de près de 8 millions $ (7,8 M$) à l’entreprise Opsis gestion d’infrastructures pour la gestion de l’entretien et de la maintenance de ses stationnements incitatifs et terminus, pour une durée de trois ans.



Les infrastructures sous la responsabilité du RTL sont le stationnement incitatif Chevrier et le terminus Panama à Brossard; le terminus De Montarville, le stationnement incitatif De Montarville et le terminus De Mortagne à Boucherville; ainsi que le terminus Longueuil.



Le contrat regroupe notamment les services de déneigement, d’entretien ménager, d’entretien paysager, de réparations mineures, d’entretien des systèmes de mécanique du bâtiment ainsi que la surveillance et le suivi de la maintenance et de l’entretien pour ces infrastructures.