La colonie de martinets ramoneurs du Vieux-Boucherville sera sauvée

Les martinets ramoneurs ont leurs anges gardiens. Ces petits oiseaux migrateurs seront sauvés de la menace qui planait sur eux. La cheminée de l’église Sainte-Famille, où ils nichent, ne sera finalement pas démantelée, comme projeté par la Fabrique. La Ville de Boucherville a refusé d’autoriser sa démolition.

N’étant plus utilisée depuis longtemps et très endommagée, la cheminée devait être éventuellement démolie puisque la Fabrique n’a pas le budget nécessaire pour assumer les frais de réparation qui, selon une évaluation, sont d’environ 50 000 $. Elle avait d’ailleurs obtenu l’autorisation du ministère de la Culture et des Communications pour procéder à son démantèlement.

Environnement nature intervient

Or, après que les ornithologues amateurs Suzanne Cholette et Dominic Chartier eurent sonné l’alerte, et à la suite de la publication d’un reportage dans La Relève sur les dangers qui pesaient contre ces petits oiseaux insectivores, Environnement nature s’est saisi du dossier et a sensibilisé les élus municipaux. L’organisme a demandé à la Ville de ne pas autoriser la démolition de la cheminée, mais plutôt de proposer de payer sa réparation « afin de léguer cet héritage inestimable aux générations futures. »

La résolution adoptée par l’organisme mentionne notamment que la destruction de la cheminée réduira grandement la présence des martinets ramoneurs dans le ciel de Boucherville; que les citoyens de Boucherville ont le privilège d’avoir un site reproducteur sur leur territoire, ce qui est exceptionnel; et que la présence du martinet ramoneur représente un enrichissement du milieu naturel pour les citoyens de Boucherville.

Un travail d’équipe

La Ville de Boucherville travaille actuellement en collaboration avec plusieurs intervenants dont la Fabrique de la paroisse Sainte-Famille (et leurs architectes), Environnement nature Boucherville et les spécialistes de QuébecOiseaux et du Zoo de Granby afin de déterminer les travaux à effectuer qui permettront de sauvegarder l’habitat du Martinet ramoneur. Un montage financier sera également réalisé avec les différents collaborateurs afin de trouver des partenaires et des subventions afin d’éviter que la Fabrique ait à débourser le coût de ces travaux. Ceux-ci ne sont donc pas encore déterminés.