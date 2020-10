Près de 7 M$ pour atténuer les impacts financiers de la pandémie pour les municipalités de la MRC

La députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau est heureuse d’annoncer qu’une aide financière de 6 828 764 $, financée à parts égales entre les gouvernements du Québec et du Canada, sera octroyée aux municipalités de Contrecoeur, Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.



Grâce à cette aide, les administrations municipales pourront couvrir directement leurs dépenses occasionnées par la pandémie, comme les hausses de coûts liées à la sécurité publique, aux adaptations de bâtiments, à l’opération de camps de jour municipaux et aux processus démocratiques dans les municipalités (conseils municipaux, élections partielles et générales). Ce soutien vise également à compenser les pertes de revenus des municipalités, comme les revenus de permis, des droits sur les mutations immobilières, des amendes et pénalités et des stationnements.



« Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement est à l’écoute des besoins des municipalités. Nous mettons de l’avant le soutien nécessaire afin qu’elles puissent être en mesure de s’adapter à la situation et de continuer d’offrir des services de qualité aux citoyennes et aux citoyens. C’est une somme considérable que nous consacrons maintenant à la disposition de toutes les municipalités du Québec. Elles seront ainsi mieux outillées pour faire face à la COVID-19, tout en se préparant à contribuer activement à la reprise économique. Au bout du compte, c’est l’ensemble des collectivités qui bénéficiera de cette initiative », a déclaré Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.



« Comme ancienne mairesse et préfet, je sais que les défis sont de taille pour nos municipalités, et je pense, entre autres, à l’équilibre budgétaire. Nos élus font tout en leur possible pour maintenir les services essentiels, soutenir la population et soutenir les entreprises. Aujourd’hui, notre gouvernement montre une fois de plus à quel point il est à l’écoute des villes et villages. Il met à la disposition des municipalités les moyens nécessaires afin qu’elles puissent faire face à la pandémie tout en se préparant à contribuer activement à la relance économique dans toutes les régions du Québec », a conclu Suzanne Dansereau, député de Verchères.



Faits saillants

• L’aide financière pour l’ensemble des municipalités du Québec est de 800 M$. Elle découle d’une entente survenue entre les gouvernements du Québec et du Canada en vertu de l’Accord sur la relance sécuritaire. Ainsi, une enveloppe de 2,3 G$ sera mise à la disposition des municipalités et des organismes de transport collectif pour pallier les pertes de revenus et les dépenses occasionnées par la COVID-19. Une annonce à cet effet a eu lieu le 25 septembre dernier.

• Pour chaque municipalité, le montant de l’aide a été déterminé selon une approche mixte qui tient compte de deux facteurs, soit du poids démographique et des impacts de la pandémie.

• Cette aide pourra être utilisée par chaque municipalité, tant en 2020 qu’en 2021, à sa convenance.

• Une somme de 100 M$ est réservée pour pallier d’éventuels besoins particuliers qui pourraient être établis au cours des prochains mois. Elle permettra de tenir compte, pour les régions, des contrecoups à venir de la pandémie. Le recours à cette réserve sera précisé au cours de l’hiver 2021.