Le club de tennis de table de Boucherville de nouveau au jeu!

Avec la reprise des activités des organismes locaux cet automne, le club de tennis de table de Boucherville a amorcé une nouvelle saison le 21 septembre dernier. Une dizaine de tables éloignées les unes des autres, selon les consignes, sont installées au gymnase de l’école secondaire De Mortagne où se déroulent les matchs et pratiques. « De 10 à 12 jeunes joueurs s’y rassemblent les lundis, jeudis et samedis. Ça fonctionne bien; tout le monde respecte la distanciation physique », mentionne l’entraîneur Miguel Ruz.

Les pongistes sont divisés selon leur groupe d’âge : d’un côté, les 6 à 10 ans et de l’autre, les 11 à 15 ans. Si ce sport connaît toujours une certaine popularité à Boucherville, le nombre de joueurs au club a diminué récemment. « Habituellement, nous accueillons de 40 à 45 jeunes par saison. Pour l’instant, nous en avons 25 mais nous prévoyons de nouvelles inscriptions bientôt », ajoute M. Ruz. Il reste d’ailleurs quatre places les lundis pour les 11 à 15 ans de même que cinq places les jeudis et huit places les samedis pour les 6 à 10 ans.

Le club suit à la lettre les mesures recommandées pour prévenir la propagation du coronavirus. À cet effet, les participants doivent porter le masque dans leurs déplacements à l’intérieur de l’école et se laver les mains à des intervalles de 30 minutes. Les responsables tiennent aussi une liste de présence par mesure de précaution.

Au Québec

En fonction de l’évolution des derniers jours de la pandémie liée au Covid-19 et des recommandations de la Santé Publique, Tennis de Table Québec a pris une importante décision. Lors d’une réunion des administrateurs tenue le 25 septembre dernier, l’organisme a décrété de suspendre toutes ses activités provinciales et nationales jusqu’à ce que le niveau d’alerte soit favorable à la tenue de stages et/ou compétitions.

Par conséquent, les camps d’entrainement de l’ATTQ, ceux de l’Équipe nationale, les compétitions de l’Équipe nationale de même que le Circuit québécois Ping-pong Dépôt no 1 n’auront pas lieu. Toutefois, les entrainements qui se déroulent au Centre d’entrainement sont maintenus pour tous les athlètes qui habitent au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal.

La Fédération a pris ces décisions en fonction de la situation sanitaire actuelle. Celles-ci pourraient selon l’évolution de la pandémie.