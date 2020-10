Le 31e tournoi de golf de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher rapporte 62 000 $

Pari relevé, mission accomplie. La 31e édition du Tournoi de golf annuel de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher qui s’est tenue le jeudi 24 septembre dernier au Club de golf La Vallée du Richelieu, à Sainte-Julie, a eu des allures inhabituelles. En raison de la COVID-19, l’activité-bénéfice comportait des mesures sanitaires strictes, appropriées dans les circonstances. Une équipe de bénévoles portant des masques a accueilli les participants. L’atmosphère était chaleureuse puisque les golfeurs ont eu le plaisir de se retrouver entre collègues, partenaires et amis. En ce début d’automne, ils ont frappé des balles sur le terrain tout en profitant d’une magnifique journée.

Le comité organisateur s’est dit satisfait d’avoir réussi à mettre sur pied cette activité en dépit des difficultés liées à la pandémie. L’événement a permis d’amasser plus de 62 000$. S’il n’y a pas eu de souper en soirée, en revanche, chaque golfeur s’est vu remettre une boîte repas à emporter à la maison, un plat préparé par le chef exécutif Louis Roy Potvin. La Fondation tient à remercier tous les participants, partenaires et bénévoles qui ont fait de cette journée un grand succès!

Mentionnons que cet organisme recueille présentement des fonds pour un nouveau programme de soins spécialisés en gériatrie à l’Hôpital Pierre-Boucher. Cette année, l’établissement hospitalier accueillera une équipe de cinq gériatres à temps plein qui seront en mesure de proposer des services jusque-là offerts uniquement dans des institutions spécialisées de Montréal.