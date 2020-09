Varennes en zone rouge dès le 1er octobre – Relevons le défi 28 jours! On casse la vague COVID!

Message du maire



En ce début de deuxième vague, je vous reviens avec ce message important pour que nous réussissions ensemble à contenir la propagation du virus à Varennes. Je vous rappelle que nous faisons partie du Grand Montréal et que nous devons nous conformer aux mesures d’alerte maximale imposées par la Santé publique du Québec.



Les mesures spécifiques à observer sont les suivantes :



Seuls les habitants d’une même adresse peuvent se rassembler. Les rassemblements dans les domiciles privés seront interdits.

Exceptions pour les proches aidants, les enfants en garde partagée, les personnes offrant un service ou du soutien ou les personnes qui font des travaux de construction déjà prévus et urgents.

Les lieux accueillant un auditoire tels que les salles de spectacles et notre bibliothèque seront fermés.

Exception autorisée pour les lieux de culte et pour les funérailles, mais en accueillant un maximum de 25 personnes.

Les bars ainsi que les salles à manger des restaurants seront fermés (seulement la livraison et les commandes pour emporter seront autorisées).

Les déplacements non essentiels vers une région verte, jaune ou orange et à l’extérieur du Québec seront non recommandés.

Dans nos milieux de vie pour personnes aînées et vulnérables, seules les visites nécessaires à des fins humanitaires et celles des proches aidants apportant une aide significative à un usager sont autorisées (une personne à la fois, et un maximum de deux personnes par jour en CHSLD).

Les services professionnels et de santé en cabinet privé demeureront ouverts uniquement pour les services nécessitant d’être en personne.

À ce jour, nous pouvons confirmer que la Bibliothèque de Varennes sera fermée. Cependant, nous offrirons le service de prêt de documents personnalisé et sans contact tout comme nous l’avons fait au printemps dernier.



La réception de l’hôtel de ville demeurera ouverte mais, la majorité des employés sera en télétravail, joignable et disponible sur rendez-vous uniquement.



La séance publique du conseil municipal du 5 octobre prochain sera enregistrée et disponible dans les jours suivants via le site Internet et la chaine Youtube de la Ville. Les questions du public sont toujours les bienvenues et nous aurons le plaisir d’y répondre dans les meilleurs délais. Vous pouvez nous les envoyer à cette adresse : greffe@ville.varennes.qc.ca



Pour ce qui concerne les activités en général, les plateaux sportifs ou tout autre sujet non abordé dans ce message, je vous reviendrai dès que nous aurons obtenu les détails inscrits au décret gouvernemental.



Enfin, comme les commerces et les entreprises demeurent ouverts ainsi que les services de soins personnels et esthétiques, je vous encourage d’autre part à penser à nos restaurateurs et traiteurs locaux. Encourageons-les dans ces moments difficiles par des livraisons et des commandes pour emporter.



Merci pour votre solidarité!



Pour toute question concernant la Ville, vous pouvez communiquer avec le service aux citoyens par téléphone au 450 652-9888, poste 1455, ou par courriel à citoyens@ville.varennes.qc.ca.



Martin Damphousse