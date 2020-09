Le CN a lancé sa campagne de sensibilisation portant sur la sécurité ferroviaire afin de marquer le coup d’envoi de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2020 en Amérique du Nord. Pendant cette campagne, la police du CN se rendra dans la collectivité, tout en respectant les protocoles liés à la COVID-19, afin de sensibiliser les gens aux conséquences potentiellement dévastatrices des intrusions sur les voies ferrées et du non-respect de la signalisation et des dispositifs de sécurité aux passages à niveau. « L’année 2020 a été difficile pour tout le monde, mais il est important de se rappeler que le coronavirus n’est pas le seul danger. Les chemins de fer sont un service essentiel et à ce titre, ils occupent une place importante dans la chaîne d’approvisionnement et dans la vie de la plupart des gens, que ce soit pour le transport des marchandises ou les voyages. Chaque année, plus de 2 100 Nord-Américains perdent la vie ou sont gravement blessés à des passages à niveau ou à la suite d’intrusions. La sécurité ferroviaire, c’est l’affaire de tous, et ce, à longueur d’année. Nous demandons à chacun et à chacune de s’en souvenir toute l’année, pas uniquement cette semaine », a rappelé Stephen Covey, chef de la police et de la sécurité du CN.