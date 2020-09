Pleins feux sur la culture en octobre à Contrecœur

Dans le cadre des Journées de la culture se déroulant dès aujourd’hui et jusqu’au 25 octobre, la Ville de Contrecœur offrira une panoplie d’activités culturelles en tout genre et pour toute la famille sur son territoire.

Les familles pourront apporter leur touche personnelle à une murale mobile qui sera réalisée le dimanche 4 octobre au Moulin banal Chaput (6070, route Marie-Victorin). De 13 h à 15 h, les citoyens sont invités à apporter leur inspiration artistique et leur bonne humeur tandis que la Ville fournira le matériel (pinceaux et peinture). Le port du masque ou du couvre-visage sera obligatoire. Si pluie, l’activité aura lieu au Centre multifonctionnel (475, rue Chabot).

Le samedi 10 octobre, un atelier musical pour les enfants de 0 à 36 mois aura lieu au Centre multifonctionnel (475, rue Chabot). De 11 h à 11 h 45, les parents pourront avec leurs enfants participer à cet éveil musical. Des tapis de sol seront disponibles, mais en quantité limitée. Nous recommandons donc aux participants d’apporter un tapis de sol ou un tapis de yoga. Le port du masque sera obligatoire pour les parents.

Finalement, un atelier d’écriture humoristique, animé par Vincent Fecteau, clôturera les activités présentées par la Ville de Contrecœur dans le cadre des Journées de la culture. Il se déroulera le samedi 24 octobre de 10 h à 11 h 30 au Centre multifonctionnel (475, rue Chabot). Une préinscription en ligne au www.ville.contrecoeur.qc.ca est obligatoire à partir de maintenant! L’inscription est GRATUITE jusqu’au 22 octobre, 8 h 15. Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements dans la salle. L’aménagement de la salle respectera la distanciation de 2 mètres entre les participants.

Les artistes locaux sont également invités tout le mois d’octobre à soumettre leur dossier jusqu’au 1er novembre afin de participer une exposition qui aura lieu, du 14 novembre au 20 décembre 2020, à la Maison Lenoblet-du-Plessis. Cette exposition vise à faire connaître et promouvoir le talent et la créativité des artistes d’ici, mais aussi à sélectionner les deux œuvres qui seront achetées par la Ville dans le cadre de son Programme d’achat d’œuvres d’art.

Pour tous les détails sur ces activités municipales ou pour vous inscrire à l’atelier, rendez-vous au www.ville.contrecoeur.qc.ca. Notre principal partenaire culturel présente également des activités dans le cadre des Journées de la culture, visitez sans tarder le site Internet CultureC.net ou la page Facebook Culture C.