L’ÉNA reçoit un Cessna 421 en don pour ses activités de formation 

L’École nationale d’aérotechnique, affiliée au cégep Édouard-Montpetit, est fière d’ajouter un nouvel avion à sa flotte d’aéronefs, un Cessna 421, gracieusement offert par Forso Aviation. Le nouvel aéronef s’est posé le 17 septembre dernier à l’ÉNA, chaleureusement accueilli par quelques étudiants et membres du personnel présents.

Un appareil aux multiples possibilités

Le bimoteur, employé depuis 14 ans pour les différentes activités du Groupe Forget, Audioprothésistes, qui compte près d’une centaine de cliniques à travers le Québec, sera utilisé à des fins d’enseignement et de formation. Encore très présent dans le domaine de l’aviation, cet appareil permettra aux étudiants de pratiquer sur des systèmes de pressurisation et d’avionique entièrement fonctionnels. Il possède deux moteurs en excellente condition dont un pratiquement neuf et de nouvelles hélices; de l’équipement fort pertinent pour les programmes Techniques de maintenance d’aéronefs et Techniques d’avionique, notamment pour les cours de stages, de commandes et de gouvernes. En Techniques de génie aérospatial, les futurs techniciens pourront aussi apprendre grâce à ce type d’avion, notamment dans les cours abordant les différents types de moteurs d’aéronefs.

Ce nouveau venu permet à l’École de maintenir le renouvellement de sa flotte afin d’offrir aux étudiants un environnement d’apprentissage collé à la réalité du marché du travail et de l’industrie. L’École, qui compte déjà 38 aéronefs dans ses hangars, 27 avions dont un A220 d’Airbus et 11 hélicoptères, est heureuse d’y ajouter ce Cessna 421. « Nous sommes choyés de recevoir un tel cadeau, a partagé le directeur de l’ÉNA, Pascal Désilets. Pour l’ÉNA, c’est essentiel d’avoir un lien comme ça avec l’industrie, pour pouvoir renouveler notre flotte. On forme la nouvelle génération d’employés en aérospatiale. Pour nos étudiants c’est le début d’une carrière et d’avoir l’occasion de travailler sur des aéronefs actuels, qui sont utilisés dans l’industrie, c’est une chance incroyable! ».

Une fin de parcours rêvée pour ce Cessna 421

Son donateur, Steve Forget, président et chef de la direction de Groupe Forget est un passionné d’aviation. Très impliqué en philanthropie dans le domaine des prothèses auditives, il ne pouvait rêver d’une meilleure seconde vie pour le Cessna 421 qui a vu croître son entreprise au fil des ans. « Pour la fin de parcours de cet avion, je trouvais idéal de le donner à une école d’enseignement qui est la plus grande école en Amérique du Nord; qui permet à tous les techniciens d’apprendre sur cet avion. J’espère encourager d’autres entrepreneurs au Québec à aider nos établissements d’enseignement, pour avoir toujours la meilleure relève, peu importe le domaine. Si on peut aider le réseau de l’éducation, c’est un grand avantage. »

Cette nouvelle vocation éducative vient clore en beauté le parcours du Cessna et même boucler la boucle, car tout au long de son parcours au sein du Groupe Forget, l’avion était entretenu par un technicien diplômé de l’ÉNA. C’est maintenant la relève de l’ÉNA, accompagnée de professeurs et membres du personnel passionnés, qui continueront d’en prendre bien soin, dans le cadre des activités pédagogiques de l’École.