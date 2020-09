La vigilance de citoyens mène à l’arrestation de trois suspects à Boucherville

Grâce à la vigilance de citoyens, les agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont procédé, hier vers 10 h 45, à l’arrestation de trois suspects, alors que ceux-ci tentaient de commettre des vols par distraction dans des véhicules stationnés devant un commerce situé sur le chemin de Touraine à Boucherville.

Les suspects, deux hommes âgés de 29 et 38 ans ainsi qu’une femme âgée de 23 ans, ont été interrogés hier par les policiers et ont été relâchés, avec promesse de comparaître et des conditions de remise en liberté à respecter. Ils font face à des accusations de vols.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’ils auraient pu commettre plusieurs autres vols semblables. L’enquête se poursuit afin de relier les vols à d’autres vols commis sur le territoire ainsi qu’à l’extérieur de l’agglomération de Longueuil.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500. Pour tout crime en cours, composez le 911.

Des conseils

Si vous êtes interpellé par un inconnu à pied :

• Sachez que vous n’avez aucune obligation d’interagir avec un inconnu;

• Gardez une bonne distance avec le demandeur;

• Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de vous?);

• Validez la demande;

• Ne laissez pas l’inconnu vous toucher sous aucun prétexte;

• Ne jamais exposer son portefeuille ou tout autre objet personnel devant un inconnu.

Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Alertez un gardien de sécurité, communiquez avec votre service de police ou signalez votre besoin d’aide à une personne présente près de vous.

Si vous êtes interpellé par un inconnu au volant de votre véhicule

• Demeurez dans votre véhicule, verrouillez vos portières et baissez légèrement votre vitre d’auto;

• Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de vous?);

• Validez la demande (êtes-vous en possession de tous vos effets personnels?);

• Dans le doute, sachez que vous n’avez aucune obligation d’interagir avec un inconnu. Proposez-lui de vous remettre l’objet à travers l’ouverture de la vitre de votre portière. En cas de refus d’obtempérer, questionnez-vous car c’est probablement une arnaque.

Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Klaxonnez pour attirer l’attention ou quittez les lieux. Communiquez avec votre service de police et pour toute urgence, composez le 911.

N’oubliez pas de dissimuler votre NIP lorsque vous utilisez vos cartes de débit ou de crédit, de verrouiller votre véhicule, les clés en main, même si vous ne vous en éloignez que pour un instant.