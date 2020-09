Contrecoeur en mode alerte maximale dès le 1er octobre

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé le 28 septembre que plusieurs régions du Québec comme la Communauté métropolitaine de Montréal, dont fait partie Contrecœur, passeront en zone rouge dès le jeudi 1er octobre, et ce, jusqu’au 28 octobre. Contrecœur passera du mode alerte (orange) au mode alerte maximale (rouge) dès le 1er octobre.



Soyez assurés que nous vous informerons du maintien ou non des différentes activités municipales, des cours socioculturels ou des services municipaux dès que des décisions seront prises. Vous trouverez toutes les informations sur notre site Internet, dans la section COVID-19, ainsi que sur notre page Facebook.



Sachez que nous veillons rigoureusement à ce que les mesures sanitaires mises en place à la Ville respectent les directives gouvernementales. Nous vous invitons à continuer vos efforts afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur.



Ensemble, continuons nos efforts pour la santé et la sécurité de tous!



Palier 4 : Alerte maximale (zone rouge) – Alerte pour les territoires faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).