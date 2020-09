Alerte maximale : Sainte-Julie en zone rouge à compter du 1er octobre

Le gouvernement du Québec a annoncé récemment que la Communauté métropolitaine de Montréal, dont fait partie Sainte-Julie, passerait en zone rouge à compter du 1er octobre prochain. Par conséquent, la Ville décrète de nouvelles mesures pour son personnel et ses bâtiments. Celles-ci seront en vigueur jusqu’au 28 octobre, à moins de nouvelles consignes de santé publique.



Bâtiments municipaux

À compter de jeudi, les visiteurs seront interdits dans les bâtiments administratifs municipaux, à l’exception des gens en lien avec le processus de soumissions ou la vérification d’antécédents judiciaires. Les personnes âgées ou les citoyens incapables de transiger en ligne pourront également être accommodés au besoin. Les cartes loisirs seront émises par courriel seulement et le service d’assermentation se fera de façon virtuelle.



La majorité des employés de bureau seront en télétravail, mais tous les services municipaux seront maintenus. Les citoyens sont encouragés à utiliser les services en ligne lorsque possible. D’ailleurs, le Service aux citoyens sera offert par téléphone et courriel du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h de même que le vendredi de 8 h à 16 h.



Vie démocratique

La séance du conseil municipal du 6 octobre se déroulera par Zoom et sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie. Les citoyens qui y participent devront se conformer à la politique diffusée sur le site Web de la Ville. Quant aux consultations publiques, elles continueront de se faire par écrit tandis que les activités protocolaires sont annulées.



Bibliothèque

La bibliothèque sera fermée du 1er au 28 octobre. Par contre, le service du prêt sans contact sans visiteurs à l’intérieur sera offert et la chute à livres sera ouverte. Les conférences se dérouleront de façon virtuelle et l’offre de divertissement en ligne sera mise de l’avant.



Activités de loisirs

L’ensemble des réunions des organismes est annulé, tout comme les activités sociales de plus de 25 personnes. Les activités en gymnase de 25 personnes ou moins sont maintenues à la suite de l’accord de la Direction de santé publique de la Montérégie, avec une application stricte des mesures. Par contre, ces mesures pourraient changer selon l’évolution de la situation. Si possible, une transition vers les cours en ligne sera effectuée. Par ailleurs, les activités à la piscine et à l’aréna sont maintenues.



La Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise dans les prochains jours. Elle rappelle aussi l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus, notamment en ce qui a trait au lavage des mains rigoureux et fréquent et la distanciation physique.