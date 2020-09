Agrile du frêne : une campagne d’information aux allures électorales

Les quatre élus de l’opposition officielle de Longueuil ont récemment déployé une campagne d’information sur l’agrile du frêne destinée aux citoyens de leur quartier.

Le déploiement d’affiches sur les poteaux avec la photo des quatre élus de l’opposition, dans leur quartier fait cependant étrangement penser à plusieurs qu’il s’agit également d’une campagne de publicité politique, à 13 mois des prochaines élections municipales et alors que rien n’est encore joué sur le plan politique à Longueuil. La mairesse Sylvie Parent dirige un conseil minoritaire avec quatre élus seulement, l’Opposition en compte aussi quatre tandis que ce sont les conseillers indépendants qui détiennent la véritable balance du pouvoir.

Les quatre élus de l’opposition officielle que sont Xavier Léger, Benoît l’Écuyer, Colette Ethier et Michel Lanctôt ont donc déployé dans leur district respectif une campagne pour informer les citoyens sur l’aide que la Ville de Longueuil rend disponible aux citoyens pour l’abattage des frênes malades. Une aide maximale de 150 $ par frêne abattu, jusqu’à concurrence de 450 $ par immeuble.

«En date du 25 juin, c’est seulement 16 demandes qui ont été analysées par la Ville, ce qui représente uniquement 3 150 $ de subventions, sur un budget de 350 000 $. Étant donné que le programme est en manque de visibilité, nous avons jugé nécessaire d’informer nous-mêmes les citoyens. Considérant que la problématique de l’agrile du frêne est toujours aussi présente dans nos quartiers, nous avons senti le besoin d’en faire plus », d’indiquer le chef de l’opposition, Xavier Léger. La ville de Longueuil compte 15 districts. Avec cette campagne, les citoyens de quatre districts seulement pourront apprécier la campagne d’information.

Le budget de la Ville de Longueuil consacré à la lutte contre l’agrile du frêne est de 11,1 M$, réparti sur trois ans.

En 2019 l’objectif était de couper environ 4000 arbres.