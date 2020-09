Pétition pour le déneigement d’une section de la rue De Brullon

Des résidents du quartier De La Seigneurie ont déposé une pétition au conseil municipal demandant le déneigement du trottoir de la rue De Brullon Est, entre les rues Thomas-Pepin et de Jumonville. La requête a pour but d’assurer une plus grande sécurité pour les écoliers qui se rendent à la marche à l’école de la Broquerie.

La demande sera prise en considération, a assuré le maire Martel, qui a ajouté que la Ville était présentement à évaluer le scénario de déneigement pour l’hiver prochain. Il a aussi rappelé qu’il y a environ deux ans, la Ville avait acquis au coût de quelque 4 M$ un terrain dans le parc industriel afin que soit aménagé un dépôt à neige.

La Ville attend présentement les autorisations du ministère de l’Environnement pour entreprendre les travaux d’aménagement. Une fois qu’ils seront terminés, la Ville aura plus d’autonomie en ce qui a trait au déneigement et pourra desservir un plus grand nombre de rues, a ajouté M. Martel.

Présentement, les neiges usées de Boucherville sont déposées dans un site de la ville de Longueuil.