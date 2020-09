Le taux de diplomation au secondaire bat des records et s’établit à 83,7 %

Le taux de diplomation des élèves du secondaire qui fréquentent une école du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) est encore à la hausse cette année. Selon les dernières données rendues publiques il y a deux semaines par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), la proportion de jeunes qui quittent le secondaire avec un diplôme en poche est de 83,7 %. À titre comparatif, la moyenne de l’ensemble des écoles du réseau public québécois se situe à 78,4 %.

Les taux de qualification et de diplomation établissent la proportion des élèves d’une cohorte nouvellement inscrits en première secondaire qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification sept ans plus tard.

Les taux mentionnés ci-dessus représentent la proportion des élèves de la cohorte de 2012 qui, nouvellement inscrits en première secondaire au début de l’année scolaire 2012-2013, ont obtenu un premier diplôme ou une première qualification jusqu’en 2018-2019.

Les diplômés toujours plus nombreux

Le taux de diplomation dans les écoles secondaires du CSSP est à la hausse depuis huit ans. En 2014-2015, il était de 79,4 %; de 80 % en 2015-2016; de 82,3 % en 2016-2017; et de 83.1 % en 2017-2019.

Pour la cohorte 2012, le taux de diplomation est à 87,9 chez les filles et à 79,5 chez les garçons, sur sept ans.

Le taux de diplomation des élèves de l’école De Mortagne, à Boucherville, n’est cependant pas indiqué dans ce rapport puisque les données sont compilées par région administrative, et par centre de services scolaire, et ne sont pas ventilées pour chaque école.

Prêt du but

« Nous nous approchons de plus en plus de la cible que nous nous sommes fixée dans notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), soit 84 % en 2022. Cela démontre que nous sommes sur la bonne voie », a indiqué dans un communiqué le directeur général du CSSP, Luc Lapointe.

Des initiatives qui donnent des résultats

Selon le CSSP, les dernières statistiques du MEES représentent les premières retombées positives qu’ont les initiatives du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) Tous Patriotes pour la réussite! 2018-2022.

« Parmi ces nouvelles initiatives, mentionnons le suivi systématique et personnalisé des élèves qui commencent leur secondaire à 13 ans ou plus avec un plan d’intervention ainsi que le suivi des élèves du deuxième cycle du secondaire ayant quitté l’école sans avoir obtenu une qualification ou un diplôme d’études secondaires (DES). Également, des groupes de travail entre les enseignants du primaire et du secondaire ont été formés dans tous les secteurs et un soutien a été apporté aux équipes-écoles pour favoriser au sein des établissements le partage de meilleures pratiques et de stratégies éducatives efficaces dans une approche collaborative. »