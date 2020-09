La COVID-19 affecte le RTL : 31 lignes d’autobus en moins, 100 mises à pied et compressions budgétaires de 30 M$

Oui la pandémie a fait mal au Réseau de transport de Longueuil. Avec des diminutions de l’achalandage qui ont parfois atteint de 70 à 80 %, ce printemps, la direction du RTL a dû revoir son offre de service, ses effectifs et son budget.

En entrevue il y a quelques jours le président du conseil d’administration du Réseau de transport, Jonathan Tabarah, a confirmé que la direction a retranché environ 30 millions de dollars à son budget d’exploitation 2020. Deux répercussions directes, 31 lignes d’autobus ont été fermées et une centaine d’employés ont dû être remercié, des chauffeurs en majorité.

Les fermetures des 31 lignes sont effectives depuis la fin du mois d’août et le service demeurera réduit en raison du contexte actuel entourant la pandémie de la COVID-19 et la baisse d’achalandage, mais prendra en considération la reprise graduelle des activités dans l’agglomération de Longueuil et vers Montréal. Le RTL suivra de près l’évolution de la situation au cours des prochaines semaines et ajustera au mieux de sa capacité son service selon les besoins, l’achalandage et la reprise dans certains secteurs.

Le nombre d’utilisateurs qui sont actuellement toujours en télétravail et le non-retour des étudiants dans les cégeps et universités influencent toujours l’achalandage dans les autobus du RTL.

Les lignes du RTL qui sont toujours en service : 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 98, 99, 121, 123, 125, 132, 161, 170,177, 180, 185, 410, 417, T20, T21, T22, T48, T77, T89, T92 et T93.

Les lignes qui ne sont plus en service : 2, 9, 10, 17, 30, 31, 33, 37, 38, 46, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 106, 115, 120, 128, 135, 142, 144, 150, 192, 199, T18, T19, T23, T90 et T94.

Les lignes scolaires sont également de retour avec des modifications de service.

Enfin, autre effet des compressions budgétaires, les horaires papier ne seront pas disponibles cet automne. L’information sur les modifications des horaires et des trajets se trouve sur le site web du RTL.