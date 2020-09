Assemblée générale de Culture C

Culture C invite tous les gens intéressés par les arts et la culture à assister à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 6 octobre prochain, à 19 h à la Maison Lenoblet-du-Plessis. Rappelons que cette assemblée générale annuelle consiste en un report forcé par la pandémie de celle qui était originalement prévue le 17 mars dernier.

En plus de présenter le rapport annuel et de procéder aux nominations des administrateurs, il s’agit de l’occasion idéale pour les citoyens de manifester leur désir d’implication et apporter de nouvelles idées afin de dynamiser, promouvoir et faire rayonner la culture sur le territoire de Contrecœur.