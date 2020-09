Appel aux Québécois pouvant aider au dépistage et aux enquêtes

En raison de l’évolution des cas de COVID-19 au cours des dernières semaines, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a lancé un important appel aux Québécois pouvant contribuer aux efforts de dépistage et d’enquêtes épidémiologiques. On fait donc appel, notamment, aux personnes retraitées ou qui se sont réorientées dans un autre domaine et qui ont les compétences requises pour proposer leur candidature sur le site www.jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Par exemple, les profils identifiés pour administrer et analyser des tests de dépistage de la COVID-19 peuvent être les suivants : audiologistes, dentistes, diététistes-nutritionnistes, hygiénistes dentaires, orthophonistes, physiothérapeutes, infirmières auxiliaires, technologistes médicaux et sage-femme. Pour réaliser des enquêtes épidémiologiques, les personnes doivent avoir des habiletés à réaliser ces enquêtes, comme des professionnels de la santé, des policiers, etc. Rappelons qu’à la suite de travaux en collaboration avec les différents ordres professionnels dans le contexte de la pandémie, plusieurs mesures sont en place pour favoriser le retour à la profession, notamment pour les personnes retraitées. « On demande aujourd’hui aux Québécois qui ont les profils identifiés de venir donner un coup de main pour le dépistage et les enquêtes épidémiologiques. On a besoin de vous pour augmenter notre capacité à dépister et à mener nos enquêtes afin d’identifier le plus rapidement possible les contacts des cas positifs. Toute personne qui répond à ces profils et qui souhaite participer aux efforts peut le faire sur le site Je contribue. Je remercie à l’avance tous ceux et celles qui viendront donner un coup de main aux équipes déployées partout au Québec », a déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux.