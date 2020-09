Alerte rouge pour Boucherville

La communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dont fait partie Boucherville, passera à la zone rouge, palier d’alerte maximale, à compter de mercredi à minuit.

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), communément appelée Grand Montréal, est l’une des régions les plus durement touchées par la COVID-19.

Ainsi, les bars et restos seront fermés, et seules les commandes à emporter ou à livrer seront permises.

Les gyms et les salons de coiffure demeurent ouverts.

Seules les personnes de la même adresse pourront vivre dans la même maison.