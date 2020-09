1,9 M$ pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion en Montérégie

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé un investissement de 1 960 050 $ pour la réalisation de 23 projets qui visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région de la Montérégie. Choisis par la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM), mandataire de l’Alliance pour la solidarité de la région de la Montérégie, les 23 projets permettront de soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. Ces initiatives répondent aux priorités d’interventions régionales, que sont la réussite éducative, la sécurité alimentaire, le logement, le transport collectif, l’insertion socioprofessionnelle et le soutien à l’action communautaire. Une somme totale de 11,8 M$ est réservée pour cette région. Rappelons à ce sujet que le financement accordé dans le cadre des Alliances pour la solidarité est issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), qui prévoit qu’une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l’ensemble des régions jusqu’en 2023 pour soutenir des projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux. Il s’agit de la somme la plus importante jamais accordée depuis la création du Fonds en 2002.