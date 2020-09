Reprise d’une partie des activités au club FADOQ de Boucherville

Les bureaux du club FADOQ de Boucherville au Cercle social Pierre-Boucher ont récemment rouvert afin d’accueillir les gens qui souhaitaient renouveler leur carte de membre ou s’inscrire aux activités offertes cet automne. Toutefois, cette reprise progressive se veut limitée compte tenu des normes requises par la santé publique dans le contexte de la COVID-19. En fait, les heures d’ouverture en cours sont les mardis, mercredis et jeudis, de 13 h à 16 h.

Les activités au menu comprennent les cours de peinture, d’aquaforme, de tai-chi, de iPad et de iPhone, dont le nombre de participants est restreint. À ceux-ci s’ajoutent le bingo, la gymnastique adaptée, la danse en ligne, la pétanque extérieure, le théâtre, le tricot communautaire et les Troubadours, sans oublier l’atelier J’écris ma vie.

Près d’une douzaine d’autres activités ont dû être annulées. Il s’agit des jeux de cartes, jeu de 500, du bridge, du billard, du crible, de la pétanque atout, des échanges informatiques, des quilles virtuelles, de la chorale les Voix d’or, des concerts et des sorties au théâtre.

Un autre projet est en préparation : L’évasion du dimanche. Une vingtaine de personnes au maximum pourront se réunir dans la grande salle les dimanches après-midi où se tiendront des activités culturelles comme des conférences ou des rencontres animées.

La poursuite ou non des activités a été examinée en regard des règles sanitaires très strictes émises par la Santé publique du Québec, en étroite collaboration avec la Ville de Boucherville et le Bureau régional de la Fadoq Rive-Sud-Suroît. Les consignes établies comprennent le port du couvre-visage, le lavage des mains à l’entrée et la signature du registre des présences afin de permettre le traçage des personnes présentes advenant une éclosion.