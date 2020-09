Direction de santé publique de la Montérégie : la CMM passe au palier orange

La portion de la Montérégie qui fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal passe dès minuit au palier orange du système d’alertes régionales. Ce niveau d’alerte est accompagné de restrictions visant à limiter le plus possible la propagation de la COVID-19.



Ainsi, comme c’est le cas dans les régions de Montréal, Chaudière-Appalaches, CapitaleNationale, Outaouais et Laval, le nombre maximal de personnes permises dans les rassemblements privés (intérieurs ou extérieurs) est réduit de 10 à 6 personnes.



La limite de 25 personnes est désormais fixée pour les événements qui se déroulent dans des salles louées (baptêmes, mariages, etc.) Pour les bars et les restaurants, un maximum de 6 personnes par table est permis, la vente d’alcool doit cesser à 23 h et la fermeture doit être au plus tard à minuit.



« Au cours des 7 derniers jours, le taux de COVID-19 a été deux fois plus élevé dans les villes de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) que dans celles qui n’en font pas partie. Aussi, la proximité avec la région de Montréal, où la deuxième vague est plus précoce, justifie l’atteinte du palier orange pour cette partie de la Montérégie. Notons enfin que le passage au palier orange doit être vu comme une opportunité de renforcer la prévention pour diminuer la transmission », précise Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.



« J’invite personnellement toute la population de la Montérégie à éviter tout rassemblement pour les prochaines semaines, comprenant les rencontres avec les amis ou la famille. Cet effort collectif, bien que difficile pour tous, est essentiel pour éviter l’accroissement de la transmission et les impacts qui y sont associés ».