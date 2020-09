COVID-19 : mesures prises par la Ville de Sainte-Julie en raison du niveau d’alerte orange

La Ville de Sainte-Julie annonce différentes mesures en raison du passage de la Communauté métropolitaine de Montréal au niveau d’alerte orange en raison de l’évolution de la pandémie de la COVID-19. Ces mesures seront en vigueur jusqu’à nouvel ordre.



Hôtel de ville, ateliers municipaux et caserne de sécurité incendie



Les portes de l’hôtel de ville et des ateliers municipaux seront verrouillées en tout temps et les visiteurs ne seront admis que sur rendez-vous de 8 h à 16 h, le public étant plutôt invité à communiquer avec nos services par téléphone au 450 922-7111, par courriel à l’adresse clientele@ville.sainte-julie.qc.caou par le formulaire contact du site Web au ville.sainte-julie.qc.ca. Ces services à distance continueront d’être offerts en soirée de 16 h à 20 h du lundi au jeudi. La page Facebook officielle de la Ville de Sainte-Julie et le compte Twitter demeurent également des moyens de communication de choix pour connaître rapidement les derniers développements. Les services en lignes sont à privilégier le plus possible. La caserne incendie sera aussi fermée au public, aux familles des employés et au personnel n’étant pas en devoir.



Bibliothèque



À compter de samedi, la bibliothèque accueillera des visiteurs sans rendez-vous selon son horaire habituel, sous réserve du respect d’un maximum de 25 personnes, incluant le personnel, dans les aires communes. Le public sera invité à privilégier la mise de côté des documents souhaités en communiquant avec la bibliothèque par téléphone ou courriel. La chute à livres demeure ouverte.





Activités de loisir et course Jog ma ville



Les activités de loisirs accueillant 25 personnes ou moins seront maintenues, sous réserve du respect de certaines conditions. Quant à la course Jog ma ville, elle est officiellement annulée.



La Ville demeure en lien constant avec les intervenants concernés afin d’adopter toute autre mesure requise dans les prochains jours. Elle rappelle aussi l’importance de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus, notamment en ce qui a trait au lavage des mains rigoureux et fréquent et la distanciation physique.