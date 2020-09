COVID-19 : Boucherville passe en zone orange

La grande région de Montréal, dont font partie l’agglomération de Longueuil, et donc Boucherville, est passée en mode alerte (code orange), aujourd’hui.

Le «système d’alertes régionales et d’intervention graduelle» du gouvernement Legault prévoit quatre paliers (vert, jaune, orange ou rouge).

Le palier orange (alerte modérée) signifie que la pandémie prend de l’ampleur et les hospitalisations s’accentuent. Pour l’instant les bars, salles à manger de restaurants, salles d’entraînement et spas n’ont pas été fermés, mais ils pourraient le devenir. Certains loisirs actifs à l’intérieur pourraient être interdits.

Le gouvernement du Québec demande à la population d’annuler notamment tous les soupers de famille ou entre amis, les partys ou toute autre activité de groupe susceptible de faciliter la propagation du virus.