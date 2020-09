Avec plus de 10 000 cas de COVID-19 et 616 décès

Le nombre de cas de citoyens atteints de la COVID-19 ne cesse de progresser sur la Rive-Sud et en Montérégie. Boucherville enregistre maintenant 343 victimes de la COVID depuis le début de la pandémie. La ville de Longueuil, la plus affectée, en compte 2758; Saint-Bruno, 103; Saint-Lambert, 393 cas; Sainte-Julie 188; Varennes, 128.

Au total, 10 076 personnes ont contracté la COVID-19 depuis la mi-mars en Montérégie, ce qui place la région au deuxième rang au Québec, après Montréal qui enregistre 31 600 cas. En comparaison, Laval fait état de 6700 cas depuis le début de la pandémie.

616 personnes seraient décédées de ce virus en Montérégie depuis le début de la crise, mais selon les statistiques de la Santé publique, les personnes de 70 ans et plus représenteraient 91 % de tous les décès.

Cela dit, les dernières statistiques de la Santé publique indiquent que, depuis trois semaines, c’est la tranche d’âge de 20-29 ans qui enregistre le plus grand nombre de gens infectés.

Actuellement, il y aurait des cas dans une cinquantaine d’écoles de la Montérégie.

Le lundi 21 septembre dernier, la Santé publique a d’ailleurs déployé une clinique de dépistage mobile à l’école secondaire Gérard-Filion du Centre de services scolaire Marie-Victorin, en raison de l’irruption de sept nouveaux cas confirmés le vendredi, pour un total de 18 cas positifs depuis le début de la rentrée. Toutes les classes des niveaux de 1re et 2e secondaire ont été fermées pour tester environ 675 personnes.



Dans le même Centre de services scolaire, dix autres écoles sont concernées par l’apparition de cas de COVID-19, notamment Adrien-Gamache, Christ-Roi, Mille-Fleurs, Jardin-Bienville, l’école Hôtelière de la Montérégie, les écoles internationales du Vieux-Longueuil et Lucille Teasdale, ainsi que les écoles secondaires André-Laurendeau, Jacques-Rousseau et Monseigneur-A.-M.-Parent.



La situation s’avère préoccupante au CSSP des Patriotes qui compte quatre nouveaux établissements touchés par la COVID-19, pour un total de huit. Les écoles Carignan-Salières, de Bourgogne, de la Mosaïque et Paul-Émile-Borduas font désormais partie de l’inventaire du gouvernement, tandis que le Centre de formation des adultes de Marie-Victorin et l’école Saint-Mathieu y demeurent. Les écoles du Parchemin et De Mortagne font face à de nouvelles contaminations.



Dans les écoles privées de la Rive-Sud, le Collège Français du Campus de Longueuil compte de nouveaux cas positifs, tandis que le Collège Notre-Dame-de-Lourdes, le Collège Charles-Lemoyne de Sainte-Catherine et l’école trilingue Vision de Varennes ont encore des personnes infectées parmi leurs élèves ou employés.