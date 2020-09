Claude Chartier présente l’exposition Occuper le territoire

Bonne nouvelle pour les amateurs d’arts visuels : la Galerie Vincent-d’Indy vient de rouvrir ses portes après plusieurs mois de fermeture en lien avec la pandémie. L’exposition au programme devait au départ prendre l’affiche en avril dernier mais a été reportée en raison des circonstances. Elle regroupe plus d’une trentaine d’oeuvres de l’artiste-peintre bouchervillois Claude Chartier, un illustrateur professionnel et designer graphique aujourd’hui à la retraite qui consacre désormais temps et énergie à s’exprimer par la peinture.

Intitulée Occuper le territoire, cette exposition rassemble quelques séries de tableaux ayant des dénominateurs communs. Certaines oeuvres font référence à la terre et reflètent, sous forme abstraite, ce qui peut être perçu comme des paysages en raison des lignes horizontales qui prédominent et du choix des coloris. Le noir occupe souvent une place de choix tandis que des couleurs plus claires produisent des contrastes sur cet aspect sombre.

Un groupe de tableaux de plus petit format, réalisés l’été dernier à la suite de voyages, apportent un vent de fraîcheur et reflètent un côté plus aérien de la personnalité de l’artiste. Le mouvement et l’harmonie qui s’en dégagent leur confèrent une dimension différente des autres oeuvres. M. Chartier a intégré des collages à ces créations afin d’ajouter de la texture. Il entremêle de ce fait quelques éléments figuratifs aux ensembles abstraits. « Pour moi, la peinture c’est de l’expérimentation et de la recherche », souligne-t-il au passage pour expliquer sa démarche.

Formé en arts graphiques, cet artiste peint depuis 25 ans. Membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, il a choisi ce langage car cela correspond pour lui à un moyen d’expression plus personnel que le dessin d’illustration. La peinture est devenue son principal travail artistique, une suite logique à sa carrière. L’expression spontanée et l’émotion le guident dans sa recherche. Occuper le territoire constitue sa troisième exposition en cinq ans à la Galerie Vincent-d’Indy.

Consignes

Les personnes qui se rendent à la Galerie Vincent-d’Indy devront respecter les consignes suivantes :

– se laver les mains à l’entrée

– se déplacer en suivant les indications au sol

– garder deux mètres de distance entre chaque personne

– les vernissages des expositions sont désormais annulés

– le port du masque est obligatoire dans le centre multifonctionnel

– les heures d’ouverture demeurent les mêmes qu’auparavant

– tous les visiteurs sont les bienvenus.